آئی بی ایم نے بدھ کے روز ایک نئے سائبر سیکیورٹی سینٹر کا اعلان کیا جو ایشیا پیسفک (اے پی اے سی) خطے میں سائبر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے کمپنیوں کو تربیت دے گا۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ بنگلور میں نیا IBM سیکیورٹی کمانڈ سینٹر عمیق تربیتی نقلی پیش کرتا ہے۔ یہ لائیو مالویئر، رینسم ویئر، اور دیگر ہیکر ٹولز کو ناکام بنانے میں مدد کرے گا، ساتھ ہی صنعت کے معروف آڈیو اور ویژول اثرات بھی ۔

آئی بی ایم نے اسے ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر رسپانس ٹریننگ ماڈل کے بعد مختلف صنعتوں کے درجنوں ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد بنایا، بشمول ایمرجنسی میڈیکل ریسپانس، فعال ڈیوٹی ملٹری آفیسرز اور اس کے وقوعہ سے متعلق ردعمل کے ماہرین۔ اس کے علاوہ، یہ اپنی مرضی کے مطابق تجربات اور ورکشاپس بھی فراہم کر سکتا ہے جو تنظیموں کی حفاظتی ضروریات اور مقاصد کے مطابق ہیں Disaster Response Training Model۔

اس پر الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آئی بی ایم کی طرف سے شروع کیا گیا سائبر سیکیورٹی ہب نہ صرف بیداری بلکہ ایک محفوظ سائبر اسپیس بنانے میں صلاحیتوں اور ہنر کا ایک ماحولیاتی نظام بنانے میں بہت آگے جائے گا۔ . انہوں نے کہا کہ وہ ڈیجیٹل انڈیا مشن کو پورا کرنے اور ہندوستانی سائبر اسپیس کو محفوظ اور قابل اعتماد بنانے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ IBM کی شراکت کے منتظر ہیں Rajiv Chandra Shekhar, Union Minister of State for Electronics and Information Technology۔

IBM نے ایک نئے سیکیورٹی آپریشن سینٹر (SOC) میں بھی سرمایہ کاری کی ہے جو IBM کے موجودہ عالمی SoCs کے وسیع نیٹ ورک کا حصہ ہے اور دنیا بھر کے صارفین کو 247 سیکیورٹی رسپانس سروسز فراہم کرتا ہے۔ نیا IBM سائبر سیکیورٹی سینٹر تمام قسم کی تنظیموں کے لیے آج کی اہم ترین ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرے گا۔ مزید برآں، اس سے سیکیورٹی کی حکمت عملیوں کو تیز کرنے اور کاروباری ترجیحات کو سیکیورٹی کے پہلے نقطہ نظر کے ساتھ ترتیب دینے میں مدد ملے گی۔

یہ ڈیٹا رپورٹ کی پچھلی دہائی سے ایک اہم علاقائی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، جس میں شمالی امریکہ اور یورپ کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ رجحان ایشیائی تنظیموں، خاص طور پر مالیاتی خدمات اور مینوفیکچرنگ میں سیکورٹی سرمایہ کاری کی بڑھتی ہوئی ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے، جو کہ خطے میں سب سے زیادہ نشانہ بننے والی صنعتیں تھیں۔

آئی بی ایم انڈیا کے منیجنگ ڈائریکٹر سندیپ پٹیل نے ایک بیان میں کہا، "سائبر سیکیورٹی ایک عالمی چیلنج ہے جو کاروباری اداروں کو پہلے سے کہیں زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ ہمیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور پورے ماحولیاتی نظام کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے اور IBM سائبر سیکیورٹی حب کا آغاز واقعی اس چیلنج کا جواب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ، یہ صارفین کو زیادہ رفتار، تاثیر اور شفافیت کے ساتھ واقعات کا جواب دینے کے لیے بااختیار بنائے گا۔