میٹرو شہروں میں بینک اکاؤنٹ رکھنے والے دس میں سے آٹھ سے زیادہ ہندوستانی اب موبائل بینکنگ ایپس کا استعمال کرتے ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کے درمیان اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ معلومات ایک نئی رپورٹ میں دی گئی ہے۔

عالمی مارکیٹ ریسرچ فرم Forrester کے مطابق، موبائل بینکنگ ایپس ایشیا میں سب سے زیادہ مقبول بینکنگ چینل ہیں۔ اس میں سے 83 فیصد بھارتی شہری اور 78 فیصد شہری چینی شہری اپنے موبائل بینکنگ ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ماہانہ بینک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں ۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ' عالمی وبا کے دوران موبائیل نینکنگ کے استعمال میں تیزی آئی ہے ۔اور لوگوں میں تیزی سے ڈیجیٹل نظام کو آگے بڑھارہے ہیں۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تیزی کی وجہ سے اے ٹی ایم کا استعمال کم ہو رہا ہے اور کووڈ-19 کی وبا نے صارفین کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کی طرف بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔

اس کے ساتھ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ، 'ٹیک کمپنیاں جیسے ایمیزون، اے این ٹی گروپ، ایپل، گوگل، میٹا، پنگ این، اور ٹینسنٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جیسے موبائل،کلاؤڈ، ایپلی کیشن پروگرامنگ انٹرفیس،ریئل ٹائم ڈیٹا اور لچکدار استعمال کرتی ہیں۔ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ماحولیاتی نظام کے ذریعے کاروبار کو مزید وسیع تر بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے بینک اب یہ قبول کر نے لگے ہیں کہ ڈیجیٹل تبدیلی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بینکوں کے امور سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے، صارفین کی توقعات اور مسابقت میں اضافہ ہوا ہے اور بینکوں نے اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں