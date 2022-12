واشنگٹن: امریکہ میں روسی سفارت خانہ نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس پر شہریوں کے مذہبی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا الزام لگانا بند کرے اور اس کے بجائے امریکہ میں روایتی خاندانی اور مذہبی اقدار کو بدنام کرنے کی مہم پر توجہ دے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے جمعہ کے روز کہا کہ ’’امریکہ برما، چین، کیوبا، اریٹیریا، ایران، نکاراگوا، شمالی کوریا، پاکستان، روس، سعودی عرب، تاجکستان اور ترکمانستان کو اس کے لیے تشویش کا باعث سمجھتا ہے جب مذہبی آزادی کی بات آتی ہے۔‘‘ War of words over Human Rights and Religious Freedom

روسی سفارت خانے نے جمعہ کے روز کہا: ’’ہمارے ملک پر اپنے شہریوں کے مذہبی حقوق کی ’سنگین خلاف ورزیوں‘ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مزید برآں، بیانات کڑوے ہیں اور امریکہ بیان میں الفاظ کو تازہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتا۔ واشنگٹن کو اخلاقیات کے بجائے اپنی کوتاہیوں پر توجہ دینی چاہیے۔‘‘ War of words over Human Rights and Religious Freedom between US and Russia

انہوں نے زور دے کر کہا کہ روس کی طاقت ایک کثیر النسلی ریاست ہونے سے آتی ہے اور عقیدے کے حقوق کا تحفظ ماسکو کی اولین ترجیح ہے۔ اس کے جواب میں بلنکن نے کہا کہ ’’امریکہ دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی حالت پر نظر رکھے گا اور ان لوگوں کی وکالت کرے گا جو ظلم و ستم یا امتیازی سلوک کا سامنا کر رہے ہیں۔‘‘

یو این آئی