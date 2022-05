واشنگٹن: امریکی نائب صدر کملا ہیرس US VP Kamala Harris نے نفرت کی وبا کی مذمت کرتے ہوئے حملہ آور ہتھیاروں پر پابندی لگانے کی اپیل کی ہے۔ US VP calls for Ban on Assault Weapons کملا ہیرس نے یہ بات ٹیکساس کے ریاستی اسکول میں فائرنگ کے چند دن بعد ہفتے کے روز بفیلو میں ہوئی فائرنگ کے متاثرین میں سے ایک کی دیکھ بھال کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے بفیلو، ٹیکساس، اٹلانٹا، اور لینڈو میں فائرنگ کے واقعات کا حوالہ دیا۔

بی بی سی کے مطابق ہیرس 86 سالہ روتھ وٹ فیلڈ کی آخری رسومات میں موجود تھیں، جنہیں 14 مئی کو بفیلو کی ایک سپر مارکیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاندان اس وقت جس درد کو محسوس کر رہا ہے اور نو دیگر خاندان بفیلو میں ہیں۔ میں بحیثیت قوم اجتماعی درد کا اظہار نہیں کر سکتی۔

نائب صدر نے حملہ آور ہتھیار وں کے سلسلے میں وہاں جمع بھیڑ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس ہتھیار سے حملہ کرنا ہے۔ اسے ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ حملہ کا ہتھیار جنگ کا ہتھیار ہے، سول سوسائٹی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 18 سالہ طالب علم سلواڈور راموس نے چند روز قبل ریاست ٹیکساس کے ایک اسکول میں 19 طلباء اور دو اساتذہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ (یو این آئی)