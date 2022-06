کولمبو: امریکہ چاہتا ہے کہ کواڈ غیر معمولی اقتصادی کسادبازاری کے درمیان سری لنکا کی فوری مدد کرے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے خبردار بھی کیا ہے کہ ایسا نہ کرنے پر سری لنکا میں ’معاشی دھماکہ‘ ہوسکتا ہے جو وسیع عدم استحکام اور علاقائی اثرات کے ساتھ انسانی بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ یو ایس سنیٹ فارن ریلیشن کمیٹی US Senate Foreign Relations Committee کے چیئرمین رابرٹ مینینڈیز نے بھی سری لنکا کو چینی قرضوں کے جال میں پھنسانے کے لیے راجا پاکسے خاندان کو مورد الزام ٹھہرایا اور بھارت کی تعریف کی کہ وہ ایک بحران زدہ کولمبو کو فعال طور پر امداد فراہم کر رہا ہے۔ US Senator Urges Quad to Help Sri Lanka

ڈیلی مرر کے مطابق امریکی سینیٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے سربراہ باب مینینڈیز کی جانب ایک خط امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن، بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر، جاپانی وزیر خارجہ ہیاشی یوہیماسا اور آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ کو لکھا گیا ہے۔ جس میں مینینڈیز نے کہا کہ سری لنکا سے شروع ہوکر بحر ہند کے پڑوس میں کواڈ کو اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ ممالک سری لنکا میں معاشی دھماکے سے بچنے کے لیے کام کرنے کے طریقے کی قیادت کرسکتے ہیں جو وسیع، عدم استحکام اور علاقائی اثرات کے ساتھ انسانی بحران کا باعث بن سکتا ہے۔

انہوں نے کہا، "آج، تمام پس منظر کے سری لنکن یہ واضح کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کا وقت ہے۔" انہوں نے کہا کہ بھارت نے کساد بازاری سے بچنے کے لیے سری لنکا حکومت کو قرض اور انسانی امداد فراہم کرنے میں فعال کردار ادا کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ امریکہ طویل مدتی اقتصادی مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، "ٹوکیو سری لنکا کو خوراک کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ یہ تمام مثبت اقدامات ہیں، لیکن کواڈ کے ذریعہ اور بھی بہت کچھ کیاجاسکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

Sri Lanka Crisis: مغربی ملکوں کی پابندیوں کے باوجود سری لنکا روس سے تیل خرید سکتا ہے

امریکی سینیٹر کی مدد کے لیے اپیل اس وقت سامنے آئی ہے جب سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے ہفتے کے آخر میں کہا تھا کہ وہ روس سے مزید تیل خریدنے اور چین سے مالی مدد حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جس کا وہ پہلے ہی بہت زیادہ مقروض ہے۔ مینینڈیز نے نوٹ کیا کہ کواڈ ہندوستان، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون سے پیدا ہوا تھا تاکہ 2004 کے سونامی سے تباہ ہونے والے ممالک کی مدد کی جا سکے اور کہا کہ یہ گروپ اب ہند-بحرالکاہل کے علاقے میں مصیبت میں مبتلا قوموں کو بچانے کی اپنی صلاحیت دکھا سکتا ہے۔

قابل ذکر ہے کہ سری لنکا معاشی بحران کی وجہ سے خوراک، ایندھن اور ادویات کی بڑے پیمانے پر قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ حکومت مخالف مظاہرین نے وزیراعظم مہندا راجا پاکسے کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور موجودہ صدر گوتابایا راجا پاکسے کو بھی استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔