واشنگٹن: امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کے ساتھ بات چیت کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بدھ کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ "کیونکہ جے سی پی او اے کی تعمیل سے باہمی دستبرداری ایک بہت ہی غیر یقینی تجویز ہے۔ اس لیے ہم اب کسی بھی صورت حال کے لیے یکساں طور پر تیاری کر رہے ہیں۔' US Ready for Talks on Iran Nuclear Deal Says U.S. Department of State

انہوں نے کہا کہ "ہم اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک ایسے منظر نامے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں جس میں کوئی جے سی پی او اے نہیں ہے اور ہمیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے دوسری حکمت عملیوں اور دیگر طریقوں کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔' پرائس نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔



یواین آئی