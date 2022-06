منیلا، فلپائن: مشرقی ملک فلپائن کے آنجہانی آمر فرڈینینڈ مارکوس کے بیٹے فرڈینینڈ، Ferdinand, son of Ferdinand Marcos۔ جمعرات کو ملک کے آئندہ صدر کے طور پر حلف لیں گے۔ وہ روڈریگو ڈوٹیرٹے کی جگہ لیں گے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ بونگ بونگ کے نام سے مشہور مارکوس جونیئر نے اس الیکشن میں اپنے حریف لینی روبریڈو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 60 فیصد ووٹ حاصل کیے۔ Philippines Marcos Jr Will be Sworn in as President

مارکوس جونیئر صدر کے عہدے کا حلف لیں گے

اس فتح نے مارکوس خاندان کی اقتدار میں واپسی کی نشاندہی کی، جسے 1986 کی ’عوامی بغاوت‘ بغاوت کے دوران بے دخل کر دیا گیا تھا۔ فلپائن میں ملک کے نائب صدر کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے مقبول صدر ڈوٹیرٹے کی بیٹی سارہ ڈوٹیرٹے اپنے عہدے پر برقرار رہیں گی۔ جب کہ مارکوس جونیئر جمعرات کی سہ پہر (مقامی وقت) منیلا کے نیشنل میوزیم میں اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ یو این آئی

