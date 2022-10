کراچی: کراچی میں واقع بلاول ہاؤس میں آج ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے جوہری اثاثوں کی جہاں تک سکیورٹی اور سکیورٹی کا معاملہ ہے ہم عالمی جوہری ایجنسی کے تمام معیارات پر اترے۔ Pakistan on Biden Remark

انہوں نے کہا کہ اگر جوہری اثاثوں کے سیکورٹی اور حفاظت کے بارے میں کوئی سوال ہے، تو وہ ہمارے پڑوسی بھارت سے پوچھا جانا چاہیے، جس نے حال ہی میں حادثاتی طور پر پاکستانی علاقے میں ایک میزائل فائر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر محفوظ ہے بلکہ اس کے ساتھ بھارت کے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے حوالے سے قابلیت پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے۔

وزیر خارجہ نے کہا کہ میں صدر بائیڈن کے ریمارکس سے حیران ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے جو روابط کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ حال ہی میں پاکستان امریکہ کے دوطرفہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ سیکریٹری اسٹیٹ کی سطح پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں منائی گئی اور اگر اس حوالے سے کوئی تشویش تھی تو اس ملاقات میں مجھ سے یہ معاملہ اٹھایا جاتا۔میرے خیال میں ہم نے سفیر کو ڈیمارش کے لیے بلایا ہے اور ہمیں انہیں اس موقف کی وضاحت کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ Pakistan to Summon US Envoy for Demarche

بلاول بھٹو زرداری میں نہیں مانتا کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا۔ بلاول نے روشنی ڈالی کہ ہم اب تک مصروفیات کے مثبت راستے پر چلتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا بائیڈن کے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ڈیمارش کے لیے ان کے سفیر کو بلائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سرکاری تقریب تھی نا ہی یہ پارلیمنٹ سے خطاب یا انٹرویو نہیں تھا۔

واضح رہے کہ جمعرات کو ڈیموکریٹک کانگریس کی مہم کمیٹی کے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جوبائیڈن نے کہا تھا کہ پاکستان میرے خیال میں شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک ہے کیونکہ ان کے ’جوہری ہتھیار غیرمنظم ہیں‘۔ Pakistan to summon US envoy for demarche over Bidens nukes remark FM Bilawal

