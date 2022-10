پاکستان میں حکومتِ پنجاب نے نشتر اسپتال ملتان کی چھت سے انسانی لاشیں ملنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے جسے تین روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ Several decayed bodies found on hospital roof in Pakistan

ملتان کے وزیراعلیٰ کے مشیر چوہدری زمان گجر نے ہسپتال کا دورہ کیا اور مردہ خانے کی چھت پر کئی مسخ شدہ لاشیں دیکھیں، انہوں نے لاوارث لاشوں کی تدفین کا حکم دیتے ہوئے محکمہ صحت کے حکام کو معاملے میں ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ریٹائرڈ کیپٹن ثاقب ظفر نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سیکریٹری مزمل بشیر کو واقعے کا جائزہ لینے کی ہدایت بھی کی اور معاملے کی تحقیقات کے لیے چھ رکنی ٹیم تشکیل دے دی۔

انکوائری کمیٹی محکمۂ داخلہ پنجاب کے قواعدوضوابط (ایس او پیز) کے مطابق تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی کی سربراہی ایڈیشنل سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ساؤتھ پنجاب مزمل بشیر کر رہے ہیں۔ کمیٹی اِن امور پر بھی تحقیقات کرے گی کہ آیا اسپتال کا عملہ لاشوں کے ڈھانچوں کو فروخت کرنے کے کاروبار میں تو ملوث نہیں ہے۔

واضح رہے بدھ کو نشتر اسپتال میں انسانی لاشوں کی بے حرمتی کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے مشیر طارق زمان گجر عوامی شکایات پر جانچ پڑتال کے لیے نشتر اسپتال ملتان پہنچے تو اسپتال کی چھت پر لاوارث لاشیں کھلے آسمان تلے بے گورو کفن پڑی تھیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بعض لاشوں کو چرند پرند اور حشرات نے نوچ رکھا تھا جس کے باعث تعفن بھی پھیلا ہوا تھا۔ حکام کی جانب سے نوٹس لئےجانے کے بعد لاوارث لاشوں کو دوبارہ مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جہاں اُن کی تدفین کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔