اوسلو: ناورے کی ایک عدالت نے شراب پی کر نشے کی حالت میں الیکٹرک سکوٹر چلانے پر خاتون کو 8000 ڈالر جرمانہ عائد کر دیا۔ خاتون نے ایک صحرائی گلی میں محض چند منٹ تک شراب پینے کے کے بعد الیکٹرک سکوٹر چلایا تھا۔ مگر پکڑی گئی۔

تفصیلات کے مطابق ناروے میں الیکٹرک سکوٹر کو بھی دوسری گاڑیوں کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ خاتون کی گرفتاری کے بعد اس کا طبی معائنہ کیا گیا تو اس خاتون کے خون میں الکوحل کی مقدار ایک اعشاریہ چارپائی گئی۔ دراصل یہ واقعہ جون کا ہے۔ جس کا اب فیصلہ ہواہے۔

ناروے جہاں ہر طرح کی گاڑیوں کو چلانے والوں کو نشہ کرکے ڈرائیونگ کرنے پر ان کی ماہانہ تنخواہ کے مقابلے میں ڈیڑھ گنا جرمانہ کی سزا دی جاتی ہے، اس خاتون کو محض چند منٹ الیکٹرک سکوٹر چلانے پر 8000 ڈالر کا جرمانہ کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: Fine for not Giving Way to Ambulance in Delhi: دہلی میں ایمبولینس کو راستہ نہیں دینے پر دس ہزار کا جرمانہ

پراسکیوشن کا مطالبہ تھا کہ اس خاتون کو بھی اس کی تنخواہ کے ڈیڑھ گنا کے مطابق جرمانہ کیا جائے۔ لیکن عدالت نے قرار دیا کہ خاتون نے صرف چند منٹ تک یہ جرم کیا۔ نیز اس امر کا ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ اس کی ڈرائیونگ کے دوران کوئی بھی دوسری گاڑی یا پیدل چلنے والا آس پاس موجود نہ تھا۔

یو این آئی