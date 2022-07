ویلنگٹن: نیوزی لینڈ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے انفیکشن کے 7,461 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ تمام معاملات مقامی طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں یہ اطلاع دی۔ مقامی طور پر منتقل ہونے والے کیسز کی اوسط تعداد تقریباً ایک ہفتے سے 9000 کے لگ بھگ رہی ہے۔ وزارت نے اس عرصے کے دوران 662 مریضوں کے اسپتال میں داخل ہونے کے بارے میں بھی بتایا، جن میں سے 13 آئی سی یو میں ہیں۔ مقررہ مدت میں وبائی مرض سے آٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 7,461 New Cases of Corona have been Reported in New Zealand

نیوزی لینڈ میں سال 2020 میں وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک 1,421,077 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نیوزی لینڈ اس وقت سکیورٹی فریم ورک کی نارنجی سیٹنگ کے تحت ہے، عوامی تقریبات میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے۔

یو این آئی

