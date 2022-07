مکۃ المکرمہ، سعودی عرب: عازمینِ حج آج سے مناسکِ حج کی ادائیگی کا آغاز کریں گے، حج کا سب سے اہم رکنِ اعظم وقوفِ عرفہ جمعہ 9 ذی الحجہ کو ہوگا۔ Manasik e Hajj Start From Today۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں حج کی تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں، عازمینِ مکہ پہنچ چکے ہیں، مشائرِ مقدسہ میں کورونا کے سبب سینیٹائزیشن کا خاص اہتمام کیا جارہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماسک کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ باہر ملک سے آنے والے عازمین کو پی سی آر ٹیسٹ کا نتیجہ منفی جمع کرانا ہوگا۔ Manasik e Hajj Start From Today in Makkah Saudi Arabia

مناسکِ حج کی ادائیگی کا آج سے آغاز ہوجائے گا، سنیچر کو وقوفِ عرفہ ہے اور مسجدِ نمرہ میں خطبۂ حج دیا جائے گا۔ مسجدِ الحرام میں نماز کے اجازت نامے منگل سے ہی بند کردیے گئے ہیں، صرف حج کے اجازت نامے رکھنے والوں کو ہی حرم میں داخلے کی اجازت ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ سال فریضۂ مقدسہ کی ادائیگی کے لیے خصوصی طور پر حج اسمارٹ کارڈ (شعائر) کا اجراء کیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے عازمین کو مختلف طرح کی احتیاط کا کہا گیا ہے۔

سعودی عرب: بیرون ملک سے آنے والے 850,000 سے زائد مقامی حجاج ملاکر 10 لاکھ سے زیادہ عازمین آج سے باضابطہ طور پر مناسک حج ادا کریں گے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ مختلف ممالک سے حجاج کرام مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے ہیں۔ حجاج کی سہولیات کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے ہزاروں عازمین کی آمد کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہا۔ تاہم جمعرات رات سے سرحدوں کو بند کردیا گیا ہے۔ پہلے آنے والے زیادہ تر عازمین طواف کعبہ اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں۔

حجاج جمعہ کو منیٰ میں جمع ہوں گے۔ بعد ازاں ہفتہ کو میدانِ عرفات اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ عازمین کو مخصوص بسوں کے ذریعے اور پیدل روانہ ہونا ہوگا۔ یاد رہے کہ رواں سال میدانِ عرفات سے حج کا خطبہ شیخ حرم دیں گے جب کہ خطبۂ حج کو اردو سمیت ایک درجن سے زائد زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔



