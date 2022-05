نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے طالبان کی جانب سے افغانستان میں خواتین کے لیے حجاب کو لازمی قرار دینے کے حکم کے بعد افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے خوف کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ افغان خواتین کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر طالبان کو جوابدہ بنائیں۔ Malala Yousafzai has expressed fear for women in Afghanistan after Taliban issued a decree making hijab compulsory for women.

انہوں نے کہا کہ ’طالبان افغانستان میں سماجی زندگی سے خواتین و لڑکیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے لڑکیوں کو اسکول سے باہر اور خواتین کو کام سے دور رکھا جارہا ہے، انہیں خاندان کے کسی مرد کے بغیر سفر کرنے سے روکا جارہا، اپنے چہرے ڈھانپنے پر مجبور کیا جارہا ہے۔‘ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ طالبان کو لاکھوں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر جوابدہ بنائے۔

انہوں نے کہا کہ ’ہمیں افغان خواتین پر منڈلاتے خطرات کو محسوس کرنا چاہیے کیونکہ طالبان اپنے وعدوں سے مکر رہے ہیں۔ اب خود خواتین اپنے حقوق اور وقار کو حاصل کرنے کےلیے سڑکوں پر آرہی ہیں۔ ہم سب کو خاص کر مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ان کے ساتھ کھرا رہنا چاہیے۔‘

قبل ازیں، اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے گزشتہ اتوار کو طالبان کی جانب سے خواتین کو سر سے پاؤں تک ڈھانپنے کے لئے پابند کرنے کے حالیہ فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ طالبان کے فیصلہ پر انسانی حقوق کے مبصرین کی جانب سے شدید تنقید کی جارہی ہیں اور کہا جارہا ہے کہ طالبان، افغان خواتین کے انسانی حقوق کو سلب کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینیٹ نے کہا کہ طالبان نے تازہ ترین حکم نامے کے ذریعہ خواتین پر متعدد پابندیاں عائد کی ہیں۔