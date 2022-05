پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے رئیل اسٹیٹ ٹائیکون ملک ریاض سے رابطے کو مسترد Imran Khan Denies Reconciliation With Asif Zardari کر دیا۔

یہ بھی پڑھیں: Political Crisis in Pakistan: انتخابات سے بھاگنے پرعمران خان نے اپوزیشن کی سخت تنقید کی

اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سربراہ عمران خان کا یہ ردعمل ریاض اور زرداری کے درمیان مبینہ فون پر ہونے والی بات چیت کے لیک ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ آڈیو کلپ میں ریاض کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ عمران مصالحت کے لیے زرداری سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی اس آڈیو کلپ کی تاریخ اور وقت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن ریاض کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ خان ان سے اپنے اور زرداری کے درمیان ثالثی کی اپیل کر رہے ہیں۔Imran Khan Denies Reconciliation With Asif Zardari

یو این آئی