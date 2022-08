واشنگٹن: امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو ایک ارب امریکی ڈالر کی اضافی سیکورٹی امداد فراہم کرائے گا۔ روس اور یوکرین کے تنازع کے آغاز کے بعد سے یہ سب سے بڑا ہتھیاروں کا پیکج ہے۔ america again came forward to help ukraine

محکمہ دفاع کے ایک بیان کے مطابق اگست 2021 سے صدر کے اس پیکیج کی 18ویں قسط میں ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کے لیے 155 ملی میٹر اضافی توپ خانے کے 75 ہزار راؤنڈز، بیس 120 ایم ایم مارٹر سسٹم شامل ہیں اور 120 ایم ایم مارٹر گولہ بارود کے 20 ہزار راؤنڈ، نیز نیشنل ایڈوانسڈ سرفیس سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم (نیسکام) کے لیے جنگی اشیا ہے۔ America give one billion dollars more weapons to ukraine

یو این آئی