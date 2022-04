القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری Al Qaeda Chief on Hijab Row in India نے بھارت میں حجاب تنازعہ Hijab Row in India پر بات کرتے ہوئے کرناٹک کی طالبہ مسکان کی تعریف کی، یہ وہی مسکان ہے جس نے 8 فروری کو حجاب کی حمایت میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرکے بھارت میں حجاب کے حامی مظاہرے کے لیے مشہور ہوئی تھی۔ ایمن الظواہری کی ویڈیو تقریر کا عنوان 'حرت الہند' (بھارت کی نوبل عورت) تھا، جسے القاعدہ کے میڈیا ترجمان نے منگل کی رات دیر گئے القاعدہ کے آن لائن گروپس میں پوسٹ کیا گیا۔

8 منٹ 44 سیکنڈ طویل ویڈیو کے دوران، ایمن الظواہری نے مسکان کے بارے میں بات کی ہے کہ کس طرح اس بچی کے عمل نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے اور پاکیزہ امت مسلمہ اور اس کا سامنا کرنے والے انحطاط پذیر اور منحرف مشرک اور ملحد دشمنوں کے درمیان تنازعہ کی نوعیت کو بے نقاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان مسلم بہنوں کو عملی سبق دینے کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے جو زوال پذیر مغربی دنیا کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اللہ اسے بھارت کی جمہوریت کے فریب کو بے نقاب کرنے کا اجر دے۔ اس کی تکبیر نے جہاد کے جذبے کو مزید تقویت بخشی تھی اور مسلمانوں کو بیدار کیا تھا۔

اس دوران ظواہری ایک نظم پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے مسکان کی تعریف میں لکھا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انہیں مسکان کی حرکتوں پر ایک نظم لکھنے کی تحریک ملی، ان کی تکبیروں نے مجھے شاعری کی چند سطریں لکھنے کی ترغیب دی، باوجود اس کے کہ میں شاعر نہیں ہوں۔مجھے امید ہے کہ ہماری محترم بہن میری طرف سے الفاظ کا یہ تحفہ قبول کریں گی۔ نظم پڑھنے کے بعد، ظواہری نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ حجاب پر پابندی عائد کرنے والے ممالک کی سخت تنقید کی، جن پر اس نے مغرب کے اتحادی ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد ظواہری برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ "بھارت میں جمہوریت کے سراب کے دھوکے میں آنا بند کریں۔ بھارت میں جمہوریت اسلام پر جبر کرنے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔

وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ باہر نکلنے کا راستہ اپنی شریعت کو مضبوطی سے تھام کر اور ایک امت کے طور پر متحد ہو کر کے ہی ہے، ہمیں مخلص علماء کے گرد جمع ہونا چاہیے اور اپنی جنگ نظریاتی طور پر لڑنی چاہیے۔ بی جے پی کے ایم پی راجیو پرتاپ روڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الظواہری کے ویڈیو کو "سخت تشویش کا معاملہ" قرار دیا۔ایک دہشت گرد ہندوستان میں کسی مسئلے کی بات کرنا اور ہندوستان کے لوگوں کو ملک میں دہشت گردانہ سرگرمیاں پھیلانے کے لیے اکسانے کی کوشش کرنا تشویشناک ہے۔. مجھے یقین ہے کہ حکومت ہند نے ضرور اس کا نوٹس لیا ہوگا،‘‘ انہوں نے کہا۔لہذا ویڈیو پر حکومت کی طرف سے کوئی سرکاری تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ الظواہری اصل میں مصر سے تعلق رکھتے ہیں اور 2011 میں اسامہ بن لادن کے پاکستان کے ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن میں ہلاک ہونے کے بعد القاعدہ کے سربراہ منتخب کیے گئے تھے۔