کولمبو: شدید اقتصادی بحران کا شکار سری لنکا میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ ٹیمپل ٹریز پر مظاہرین کے دو گروپوں کے درمیان تصادم میں 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس نے بتایا کہ منگل کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ ٹیمپل ٹریز پر مظاہرین کے دو گروپوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران ایک خاتون سمیت کم از کم 10 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ 10 injured in Sri Lanka Clash at PM's Residence

سری لنکا میں وزیراعظم کی رہائش گاہ پر تصادم، 10 زخمی

ذرائع نے بتایا کہ صبح سویرے جنتا ویمکتی پیرامونا (جے وی پی) کے حامیوں اور مظاہرین کے ایک گروپ کے درمیان جھڑپ شروع ہوگئی۔ کولمبو پیج کی رپورٹ کے مطابق زخمیوں کو کولمبو کے نیشنل اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ کولوپیتیا پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کردی ہے۔ Clash between two factions at Temple Trees

واضح رہے کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ ٹیمپل ٹریز اور راشٹرپتی بھون پر 9 جولائی سے مظاہرین کا قبضہ تھا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مسٹر گوتابایا راجا پکسے اور رانیل وکرما سنگھے کے استعفیٰ کے بعد ہی دونوں رہنماؤں کی رہائش گاہیں خالی ہوں گی۔

