اسرائیل میں کئی سرکاری ویب سائٹس کریش Many official websites crash in Israel ہوگئی ہیں، جن میں وزیراعظم کے دفتر Office of the Prime Minister، وزارت صحت، وزارت داخلہ، وزارت انصاف و بہبود کی ویب سائٹس شامل ہیں۔



اسرائیل کے ہاریٹز اخبار نے منگل کے روز اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ اسے اسرائیل کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا سائبر حملہ cyber attack against Israel قرار دیا جا رہا ہے۔



دوسری جانب اسرائیل کے نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ National Cyber Directorate of Israel نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تمام ویب سائٹس اب دوبارہ شروع ہوگئی ہیں۔



اسرائیل کی سائبر اتھارٹی نے کہا کہ یہ حملہ ڈیجیٹل-ڈینائل-آف-سروس (Digital-denial-of-service) حملہ تھا۔ اس کے ذریعے سرکاری ویب سائٹ کی رسائی بلاک کر دی گئی تھی۔



ایک سینئر دفاعی اہلکار کے حوالے سے ہاریٹز اخبار نے بتایا کہ یہ بڑا سائبر حملہ پیر کی شام کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس حملے کے لیے کوئی ایکٹر یا کوئی بڑا ادارہ ذمہ دار ہے۔



ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اور نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ نے نقصان کا مطالعہ کرنے کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے کہ آیا اہم اسرائیلی ویب سائٹس اور اسرائیل کی بجلی اور پانی فراہم کرنے والی کمپنیوں جیسے سرکاری انفراسٹرکچر پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔



دفاعی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کہا کہ حملے سے GOV.IL ڈومین استعمال کرنے والی ویب سائٹس ہوئی ہیں، جو کہ دفاع سے متعلق ویب سائٹس کے علاوہ تمام سرکاری ویب سائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور ویب سائٹ جو اس ڈومین کو استعمال کرتی ہے وہ ہے گورنمنٹ ڈیٹا بیس۔ کچھ ویب سائٹس تک اب بھی اسمارٹ فون کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

اسرائیل کے وزیر مواصلات کے یوز ہینڈل پر اس حملے کے بعد وزارت مواصلات کے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی گئی ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ان ویب سائٹس کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں ۔ سروس آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔