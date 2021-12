مصری، اردنی اور فلسطینی اعلیٰ حکام (Egyptian, Jordanian and Palestinian top officials met) نے پیر کو قاہرہ میں ستمبر کے سہ فریقی سربراہی اجلاس کے تحت ملاقات کی۔ اس کا مقصد تعطل کا شکار اسرائیل فلسطین امن عمل (Israeli-Palestinian peace process ) کو بحال کرنا اور اسرائیل-حماس جنگ کو روکنے والی جنگ بندی کو مضبوط کرنا ہے۔

مصر کی وزارت خارجہ کے ایک بیان (statement by Egypt's foreign ministry ) میں کہا گیا ہے کہ "ایک منصفانہ امن کے حصول کے لیے اس ملاقات میں امن عمل سے متعلق تعلقات اور پیشرفت کو بڑھانے کے طریقوں، فلسطینی اتحاد کو مستحکم کرنے کی کوششوں کا جائزہ لینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔"

تین ستمبر کو مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی (Egypt's President Abdel Fattah el-Sissi)، اردن کے شاہ عبداللہ دوم (King Abdullah II of Jordan) اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس (President of the Palestinian Authority Mahmoud Abbas) نے اسرائیل کے ساتھ تنازعہ کے دو ریاستی حل پر تبادلہ خیال کیا تھا۔

تینوں رہنماؤں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست کا حق ہے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ اسرائیل ایسے منصوبے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔

ایک دہائی سے دونوں فریقوں کے درمیان کوئی ٹھوس بات چیت نہیں ہوئی۔