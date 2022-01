مغربی کنارے کے تین شہروں کے قریب اسرائیلی فوجیوں Israeli troops near three West Bank cities کے ساتھ جھڑپوں کے دوران درجنوں فلسطینی مظاہرین زخمی Dozens of Palestinian protesters injured in the clashes ہو گئے۔

عینی شاہدین نے سنہوا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ جمعہ کو فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس کے جنوب اور مشرق میں واقع دیہات میں شدید جھڑپیں ہوئی۔

فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے ایمرجنسی ڈائریکٹر احمد جبریل نے صحافیوں کو بتایا کہ جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے 13 مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔

ڈاکٹروں اور عینی شاہدین نے بتایا کہ جھڑپیں جنوبی مغربی کنارے کے شہر ہیبرون اور شمالی مغربی کنارے کے شہر کالکیلیا میں بھی ہوئیں۔

اسرائیلی فوج نے فلسطینی اراضی پر قبضے اور مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع کے خلاف مظاہروں اور مظاہروں کے دوران ہونے والی جھڑپوں پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔