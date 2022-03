سعودی عرب نے ملک میں وبائی صورتحال میں بہتری کے پیش نظر کووڈ-19 کے خلاف احتیاطی تدابیر کو ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ Covid Restrictions lifted in Saudi Arabia

سعودی پریس ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سماجی دوری پر عمل کرنے کے اصول کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں کو ماسک پہننا ہوگا۔ Mask Required in Saudi Arabia

یہ بھی پڑھیں: India Coronavirus Update: بھارت میں کورونا کے پانچ ہزار سے زائد نئے کیسز درج

اس کے علاوہ وزارت نے اپنے حکم میں کہا کہ اب یہاں آنے والے مسافروں کو پی سی آر یا ریپڈ اینٹیجن ٹسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز، مسافروں کے لیے قرنطینہ میں رہنا بھی اب لازمی نہیں ہوگا۔ Rapid antigen test is not required in Saudi Arabia

یو این آئی