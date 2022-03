نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern نے منگل کو 15 مارچ کو مسجد پر دہشت گردانہ حملے Terrorist attacks on mosques کے دوران فائرنگ میں مارے گئے "شہیدوں" کو یاد کیا گیا۔

جیسنڈا آرڈرن نے ایک بیان میں کہا کہ "ہم 15 مارچ کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں مارے گئے 51 شہداء کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کا اعتراف کریں گے۔ ان کی یاد کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو یہاں رہنے والوں کے لیے ایک بہتر گھر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔‘‘

جیسنڈا آرڈرن نے کہا کہ حملے کے صرف 10 دن بعد ایک رائل کمیشن آف انکوائری قائم کی گئی جس نے نیوزی لینڈ کو متنوع، محفوظ اور جامع ملک کے طور پر یقینی بنانے کے لیے 44 سفارشات پیش کیں۔

انہوں نے بتایا کہ گن لائسنسنگ اور دیگر شعبوں میں بھی بہتری کے لیے کام جاری ہے۔