یمن کے جنوبی صوبے ڈھالیہ میں حکومت نواز یمنی فوجیوں اور حوثی عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی Fighting between pro-government Yemeni troops and Houthi militants in the southern Yemeni province of Dhalia میں کم از کم 10 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ معلومات فوج کے ایک افسر نے دی۔

ذرائع کے مطابق "حوثی عسکریت پسندوں نے مسلح حملہ کیا Houthi militants carry out armed attack اور صوبے کے اہم علاقوں میں پیش قدمی کی کوشش کی، جس کے بعد تصادم شروع ہو گیا"۔

انہوں نے کہا کہ حوثیوں کے حملے کو سرکاری فورسز نے شمالی ڈھالیہ کے ضلع کتبہ کے قریب گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد ناکام بنا دیا۔

اہلکار کے مطابق لڑائی میں دونوں طرف سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 14 کے قریب زخمی ہوئے۔

دریں اثنا، جنگ زدہ عرب ملک کے مختلف علاقوں میں سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومتی فورسز اور ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان چھٹ پٹ لڑائی جاری ہے۔

تیل کی دولت سے مالا مال صوبے ماریب میں شدید فضائی حملوں کے درمیان ملک کے شمالی صوبوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید لڑائی دیکھنے کو ملی۔

سعودی زیرقیادت اتحاد کے فضائی حملوں سے یمنی دارالحکومت صنعا اور پڑوسی علاقوں میں حوثیوں کے کئی ٹھکانے متاثر ہوئے ہیں۔

یمن 2014 کے اواخر سے خانہ جنگی کا شکار ہے civil war in yemen، جب حوثی ملیشیا نے صدر عبد ربہ منصور ہادی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا تھا۔