برطانیہ کے سکریٹری برائے سیکورٹی (UK Secretary for Security) اور بارڈر سرحدی ریاستی وزیر ڈیمین ہنڈس (Minister of State for Border Affairs Damian Hinds) نے سائبر سے متعلق سرگرمیوں (Cyber-related activities in UK) پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور مبینہ گمراہ کن مہمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ نے روس، چین اور ایران کو ’دشمن ممالک‘ کی فہرست میں ڈالا ہے۔

ہنڈس نے اتوار کو ٹیلی گراف کو بتایا ’’میں نے جن تین ممالک کا ذکر کیا ہے، وہاں بہت زیادہ سائبر سرگرمیاں ہیں، وہاں بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ بڑے پیمانے پر اپنے لوگوں کو دوسرے ممالک بھیج سکتے ہیں‘‘۔

انہوں نے کہا کہ چین، روس اور ایران جاسوسی کرنے، سائبر حملے (Cyber attacks) کرنے، فوج کو اسٹینڈ بائی پر رکھنے اور گمراہی پھیلانے میں ملوث ہیں۔

وزیر نے کہا کہ شمالی کوریا اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔

یو این آئی