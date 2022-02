امریکی صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ڈان باس پر فوجی کارروائی کے اعلان کے بعد یوکرین کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ Statement by President Biden on Russia’s Unprovoked and Unjustified Attack on Ukraine

ساکی نے ٹویٹر پر کہا: "مسٹر بائیڈن یوکرین میں ہونے والی پیشرفت پر نظریں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان سے بار بار اپ ڈیٹس حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے قبل اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ سے بھی بات کی۔

قابل ذکر ہے کہ مسٹر پوٹن نے جمعرات کو ڈان باس میں فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔

یو این آئی