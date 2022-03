بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے بدھ کو کہا کہ بیلاروس یوکرین کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں مزید اضافہ کرے گا۔

Belarus May be About to Send its Troops into Ukraine

انہوں نے کہا کہ یوکرین سرحد پر پانچ ٹیکٹیکل بٹالین گروپ اگلے دو دنوں میں دس ہو جائیں گے۔



انہوں نے ملکی سلامتی کونسل کو بتایا کہ "یہ اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی ہیں، جو بیلاروس کے خلاف کسی بھی اشتعال انگیزی اور کسی بھی فوجی کارروائی کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔"



صدر لوکاشینکو نے اس اقدام کو ایک حفاظتی اقدام قرار دیا جو ملک میں (یوکرین کے) بنیاد پرستوں اور ہتھیاروں کے داخلے کو روکے گا۔

قابل ذکر ہے کہ مغرب نے بیلاروس پر یوکرین کے خلاف جنگ میں ماسکو کی حمایت کرنے پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔



یواین آئی