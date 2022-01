یو ایس کمیشن نے جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے محافظ خرم پرویز Khurram Parvez اور کیرالا کے صحافی صدیق کپن Siddique Kappan کو مذہبی آزادی کے متاثرین Freedom of Religion Victims کی فہرست میں شامل کیا ہے۔

انڈین امریکن مسلم کونسل (IAMC) نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے یو ایس کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (USCIRF) US Commission on International Religious Freedom کے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے۔

مذہبی آزادی (FoRB) متاثرین کی فہرست Freedom of Religion or Belief Victims List میں ان افراد کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے جو کسی خاص تشویش والے ملک Country of Particular Concern (CPC) میں قید یا نظر بند ہیں۔

خاص تشویش والے ملک (CPC) کے متعلق یو ایس سی آئی آر ایف ایک ایسے ملک کے طور پر بیان کرتا ہے جو مذہبی آزادی کی "منظم اور سنگین" خلاف ورزیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ بھارت کو لگاتار دو سال کے لیے خاص تشویش والے ملک سی پی سی کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔

جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کا عالمی شہرت یافتہ محافظ خرم پرویز کو نومبر میں گرفتار کیا گیا۔ وہ جموں اور کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی (جے کے سی سی ایس) کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس نے کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بار بار تنقید کی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: UN On Khurram Parvez: خرم پرویز کی گرفتاری پر اقوام متحدہ نے گہری تشویش کا اظہار کیا

22 نومبر 2021 کو پرویز کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ (UAPA) کے تحت گرفتار کیا گیا، جو بھارت کے سخت انسداد دہشت گردی قانون کے تحت "دہشت گردی کی فنڈنگ"، "سازش" اور "حکومت ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے" کے الزامات ہیں۔

4 دسمبر 2021 کو انہیں نئی ​​دہلی کی زیادہ سے زیادہ حفاظتی جیل میں منتقل کر دیا گیا تاکہ ان کے خلاف الزامات کی کمزوری کے باوجود سماعت کا انتظار کیا جا سکے۔ اس کا موجودہ مقام معلوم نہیں ہے۔

خرم پرویز کی گرفتاری نے بین الاقوامی غم و غصے اور تشویش کو بھی جنم دیا۔ 22 دسمبر 2021 کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر نے ایک بیان میں پرویز کی رہائی کا مطالبہ کیا۔

USCIRF کے مطابق، "انسانی حقوق کی تنظیموں کا الزام ہے کہ پرویز کی گرفتاری اس کے کام سے محرک ہے جو کہ کشمیر میں حکام کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی دستاویز کو جمع کرتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: 'صحافی صدیق کپن کو حراست میں پیٹا گیا'

صدیق کپن ایک صحافی ہیں جو اکتوبر 2020 میں گرفتاری کے بعد سے ابھی تک اتر پردیش کی ایک جیل میں بند ہیں۔

کپن کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس میں ایک نوعمر دلت لڑکی کی وحشیانہ عصمت دری اور قتل کی رپورٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔

حکام نے بتایا کہ کپن کو "بغاوت"، "دو طبقوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے،" "مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے" کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔

کپن کے خلاف چارج شیٹ میں اسے ایک صحافی کے طور پر ہندو مخالف ایجنڈے کے ساتھ رنگنے کی کوشش کی گئی کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ کپن صرف اور صرف مسلمانوں کو اکسانے کے لیے رپورٹ کرتا ہے۔

کپن پر UAPA کے تحت الزام لگایا گیا اور وہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے قید ہے۔

USCIRF کے مطابق، " جیل میں کووڈ سے متاثر ہونے کے علاوہ کپن مبینہ طور پر ڈپریشن، اضطراب اور کمزور بینائی کا شکار ہے اور مبینہ طور پر وہ مناسب طبی دیکھ بھال حاصل کرنے سے قاصر رہا ہے۔