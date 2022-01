جنگ زدہ افغانستان میں پاکستان مخالف مظاہرے (anti-Pak protests in Afghanistan) کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے این ایس اے معید یوسف نے 18 جنوری کو افغانستان کا دورہ کرنے کا منصوبہ (Pakistan's NSA planned visit to Afghanistan) آخری لمحات میں منسوخ کر دیا۔

پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی شرمندگی کے درمیان این ایس اے معید یوسف (pakistan NSA Moeed Yusuf) نے 18-19 جنوری تک اپنا دورہ کابل منسوخ کر دیا۔ یہ دورہ افغانستان میں اٹھنے والی پاکستان مخالف آوازوں کے پیش نظر منسوخ کیا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا دورہ اس لیے منسوخ کیا گیا کیونکہ افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر پاکستان کے خلاف (anti-Pak protests in Afghanistan) احتجاج کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونے والے تھے۔ لہٰذا، اس احتجاج کو دیکھتے ہوئے پہلے سے طے شدہ دورہ کو منسوخ کر دیا گیا۔

اس دورے کی آخری لمحات میں منسوخی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان کوئی باہمی مفاہمت (mutual understanding between Pakistan and the Taliban) نہیں ہے ورنہ ایسا دورہ طے نہ پاتا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے عوام اس وقت بھی اپنے اندرونی معاملات میں پاکستان کی مداخلت نہیں چاہتے جب کہ جنگ زدہ ملک میں لوگ سماجی، سیاسی اور معاشی تباہی کا شکار ہے۔

جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی سیاسی امور کے پروفیسر ڈاکٹر سوارن سنگھ کہتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا براہ راست اثر پاکستان کی داخلی سلامتی اور علاقائی استحکام پر پڑتا ہے۔

پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستانی NSA معید یوسف کا کابل کا منصوبہ بند دورہ خراب موسم کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ چند روز قبل پاکستان کے NSA نے افغان عوام کے لیے بھارت کی جانب سے 50 ہزار ٹن گندم کی امداد کو پبلسٹی اسٹنٹ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ بھارت نسل کشی کی تمام حدیں پار کر رہا ہے اور دنیا اس پر خاموش ہے۔