آسٹریلیا میں اومیکرون سے پہلی موت کی تصدیق ہوئی ہے جو کہ کورونا وبا کی ایک نئی شکل ہے۔ مقامی محکمہ صحت نے یہ اطلاع دی ہے۔ first Omicron death reported in Australia

نیو ساؤتھ ویلز ہیلتھ نے پیر کو یہاں ٹویٹ کیا، ویسٹ سڈنی کے ویسٹ میڈ ہسپتال میں ایک 80 سالہ شخص کی اومیکرون سے موت ہوگئی۔ وہ شمالی پیرامیٹا میں اولڈ ایج ہوم کو متحد کرتے ہوئے للیان ویلز میں رہتے تھے۔ آسٹریلیا میں اومیکرون سے یہ پہلی موت ہے۔ First Death By Omicron in Australia

محکمہ صحت کے مطابق بزرگ کو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں مل چکی تھیں تاہم وہ عمر بڑھنے سے متعلق کچھ مسائل کا شکار تھے۔

یہ بھی پڑھیں: Omicron Cases In Iran: اومیکرون کے خدشات کے درمیان ایران کی سرحدیں بند

نیو ساؤتھ ویلز میں پیر کو کورونا سے کل تین اموات ہوئی ہیں۔ New Corona deaths in South Wales یہاں ویکسینیشن کی شرح بہت زیادہ ہے۔ یہاں 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کی 90 فیصد سے زائد آبادی کو کورونا ویکسین کی دو خوراکیں لگائی جاچکی ہیں۔