آسٹریلیا کے وزیر دفاع پیٹر ڈٹن نے جمعرات کو کہا کہ چین نے آئندہ وفاقی انتخابات میں لیبر پارٹی کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔Peter Dutton Says China Has Decided to Back Labor at the Election

مسٹر ڈٹن کا یہ بیان آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کے ذریعہ لیبر پارٹی کے رہنما انتھونی البانیس کی چین سے معاشی دباو برداشت کرنے کی خواہش کے تعلق سے تنقید کئے جانے کے فوراً بعد آیا ہے۔

مزید پڑھیں:Australia to Reopen Borders: آسٹریلیا نے 21 فروری سے بین الاقوامی سرحد کھولنے کا فیصلہ کیا

ذرائع کے مطابق مسٹر ڈٹن نے پارلیمنٹ میں کہا، ’’اب ہمارے پاس ثبوت ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی آئندہ وفاقی انتخابات میں کس کے ساتھ جا رہی ہے اور یہ بالکل واضح ہے۔ انہوں نے مسٹر البنیس کو اپنے امیدوارکے طورپر منتخب کیا ہے۔

یواین آئی