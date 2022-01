امریکہ کے فلوریڈا کے ساحل پر ایک کشتی کے الٹنے سے کشتی پر سوار 39 افراد لاپتہ 39 missing after boat capsizes off Florida ہو گئے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ US Coast Guard نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ 'انسانی اسمگلنگ کے مشتبہ ادارے' کا ہے۔

بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کوسٹ گارڈ کو یہ اطلاع منگل کی صبح اس وقت ملی جب ماہی گیروں نے فورٹ پیئرس کے قصبے سے 72 کلومیٹر دور ایک شخص کو ایک کشتی سے لپٹتے ہوئے دیکھا، تب انہوں نے اس کی اطلاع دی‘‘۔



انہوں نے کہا ’’کوسٹ گارڈ کے مطابق افسران کو منگل کی صبح اس وقت اطلاع ملی جب ملاحوں نے فورٹ پیئرس شہر سے 72 کلو میٹر دور کشتی سے ایک شخص کو چپکے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی اطلاع ان کو دی تھی‘‘۔

انہوں نے ٹوئٹ کرکے بتایا کہ کوسٹ گارڈ سیکٹر میامی کے کوسٹ گارڈ کو ایک ملاح سے رپورٹ ملی جو فورٹ پیئرس انلیٹ سے مشرق میں تقریباً 45 میل دور ایک الٹنے والی کشتی میں پھنسے ایک شخص کو ڈھونڈ کر بچا لیا گیا‘‘۔



حادثے میں زندہ بچ جانے والے نے بتایا کہ کشتی 39 دیگر افراد کے ساتھ ہفتے کی رات بہاماز کے بیمنی سے روانہ ہوئی a group of migrants who left Bahamas on Saturday تھی اور انہیں خراب موسم کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث ان کی کشتی الٹ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کشتی میں کسی نے بھی لائف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔

یہ بھی پڑھیں: مصر: فحاشی پھیلانے اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات میں 5 ٹک ٹاکرز کو قید

کوسٹ گارڈ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانی اسمگلنگ Human trafficking کا معاملہ ہے۔ کوسٹ گارڈ اور دیگر ٹیمیں پانی میں موجود لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔



قابل ذکر ہے کہ اسمگلر انسانی اسمگلنگ کیلئے بہاماز کو استعمال کرنے کے لیے جانا جاتا۔



یواین آئی