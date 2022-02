امریکہ کے وزیر خارجہ اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اگلے ہفتے میٹنگ کر سکتے ہیں۔ The US Secretary of State and the Russian Foreign Minister meet . امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے یہ اطلاع دی۔



واشنگٹن پوسٹ کے ایک رپورٹر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ روسی فریق نے میٹنگ کے لیے تاریخیں تجویز کی تھیں اور بلنکن نے اسے قبول کر لیا ہے۔



پرائس نے جمعرات کی دیر شب کہا کہ ’’بلنکن نے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنے تبصرے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بحران کا واحد حل سفارت کاری اور بات چیت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے روس کے وزیر خارجہ لاوروف سے اگلے ہفتے یورپ میں ملاقات کی تجویز پیش کی تھی۔ روسی فریق نے اگلے ہفتے کے آخر کی تاریخیں تجویز کیں، جنہیں ہم قبول کر رہے ہیں، بشرطیکہ روس یوکرین پر حملہ نہ کرے‘‘۔



انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ ہم آہنگی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ نیز نیٹو-روس کونسل اور او ایس سی ای NATO-Russia Council and OSCE کے ذریعے ماسکو کے ساتھ سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گا۔Ukraine crisis



یواین آئی