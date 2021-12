روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر جو بائیڈن نے سال کے آخر میں ٹیلی فون پر بات چیت کی جس کے دوران انہوں نے روس کی حالیہ سکیورٹی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا Joe Biden, Vladimir Putin hold phone call۔

ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے 7 دسمبر کو اپنی آخری مشاورت کے دوران طے پانے والے معاہدوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں قانونی ضمانتوں کی فراہمی پر بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ بھی شامل ہے جس کا مقصد روس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔‘‘

اس دوران پوتن نے روس اور امریکہ کے درمیان سیکورٹی معاہدے اور روس اورناٹو کے رکن ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے پس پردہ مقاصد کے بارے میں بات کی

پوٹن اور مسٹر بائیڈن نے سنجیدہ اور نتیجہ خیز بات چیت کی اہمیت پر اتفاق کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ روس اور امریکہ کے درمیان آئندہ سیکورٹی مذاکرات تین فارمیٹ میں منعقد ہوں گے

مذاکرات کا پہلا دور 9-10 جنوری کو جنیوا میں ہوگا جبکہ دوسرا مرحلہ 12 جنوری کو بروسیلز میں اور تیسرا مرحلہ 13 جنوری کو یوروپ میں ہوگا۔

بائیڈن نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ مل کر یوروپ سمیت دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یقین دلایا کہ امریکہ یوکرین میں جارحانہ ہتھیار تعینات نہیں کرے گا۔