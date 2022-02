واشنگٹن: امریکی انسداد دہشت گردی اسپیشل فورسز U.S. Special Forces Counter-Terrorism نے شمال مشرقی شام میں اپنی کارروائی کے دوران داعش کے رہنما ابو ابراہیم الہاشمی القریشی کو ہلاک کردیا۔ Biden says ISIS Leader is Dead after U.S. Strike





امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ٹویٹ میں یہ اطلاع دی۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اسپیشل فورسز کے اس آپریشن کے بارے میں تفصیلی معلومات جمعرات کو جاری کریں گے۔Statement by President Joe Biden

بائیڈن نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کی مہارت اور بہادری کی بدولت ہم نے داعش کے سربراہ ابو ابراہیم الہاشمی القریشی کو میدان جنگ سے ہٹا دیا۔ آپریشن میں شامل تمام امریکی فوجی بحفاظت واپس آچکے ہیں۔ ISIS leader killed in US-led Syria raid



اطلاعات کے مطابق قریشی نے شمال مغربی شام میں امریکی اسپیشل فورسز کی طرف سے رات کے وقت فضائی حملے کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ مارے جانے والوں میں ابو ابراہیم کے اپنے خاندان کے خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔

بائیڈن، نے بتایا کہ آپریشن کے دوران کوئی امریکی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ The bomb Qurashi detonated also killed members of his own family



یہ آپریشن، جس میں کرد فورسز نے بھی حصہ لیا، ادلب کے علاقے میں کیا گیا تھا جہاں 2019 میں اسی طرح کے ایک چھاپے میں قریشی کے معروف پیشرو ابوبکر البغدادی کو مارا گیا تھا۔Abu Bakr al-Baghdadi was killed in a similar raid in 2019





قریشی، جو امیر محمد سعید عبدالرحمن المولی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، اکتوبر 2019 میں امریکی حملے میں بغدادی کی ہلاکت کے بعد ان کی جگہ لے لی۔Islamic State militants