بحر اوقیانوس میں ایک کارگو جہاز میں آگ لگنے A cargo ship catches fire in the Atlantic Ocean کے بعد ہزاروں آڈی، پورش، لیمبوروگھینی، بینٹلے اور الیکٹرک کاروں کے تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔

اخبار دی ورج کی رپورٹ کے مطابق حادثہ جہاز پر سوار ہزاروں الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں میں آگ لگنے Thousands of electric vehicle batteries caught fire کے بعد پیش آیا۔ ان گاڑیوں کو لے جانے والا مال بردار فیلیسیٹی ایس جرمنی سے امریکہ کے رہوڈ آئی لینڈ کی ایک بندرگاہ جا رہا تھا The cargo Felicity S was going from Germany to a port on Rhode Island in the United States اور اس ہفتے اس نے ایمرجنسی کے سگنل جاری کیے تھے۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق اس کارگو جہاز پر 1,100 پورش، 189 بینٹلی گاڑیوں کے علاوہ لاتعداد آڈی اور دیگر الیکٹرک گاڑیاں تھیں۔

پرتگالی بحریہ نے کہا کہ عملے کے تمام 22 ارکان کو کامیابی کے ساتھ نکال لیا گیا اور وہ نارمل حالت میں ہیں اور انہیں طبی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔

بحریہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "کارگو جہاز کے عملے کے 22 ارکان کو طبی امداد کی ضرورت نہیں تھی، انہیں ایک مقامی ہوٹل میں لے جایا گیا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے اب تک آلودگی کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھا گیا ہے۔"

فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان گاڑیوں کی بیٹریوں میں چنگاری کے باعث یہ آگ لگی یا اس کی کوئی اور وجہ تھی۔ جمعے کی رات دیر گئے رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے بیٹری کے ماہرین کی ضرورت ہوگی۔

یہ بھی پڑھیں: سری لنکا کے ساہل سمندر پر جہاز غرقاب

آگ لگنے سے تقریباً 150 ملین ڈالر کے نقصان کا خدشہ ہے۔ ووکس ویگن گروپ (VW) کے ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ "ہم اس واقعے سے آگاہ ہیں۔ جہاز شمالی امریکہ جا رہا تھا اور حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ہم واقعے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے منتظر ہیں۔ میں اس کے لیے شپنگ کمپنی سے رابطے میں ہوں۔"