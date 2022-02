نائجیریا کے یوبے صوبے Road accident in Ube Province, Nigeria میں جمعرات کو دو کمرشیل گاڑیوں کے درمیان تصادم میں 19 افراد ہلاک 19 killed in collision between two commercial vehicles ہو گئے۔ مقامی پولیس نے یہ اطلاع دی ہے۔

پولیس کے ترجمان ڈُنگاس عبدالکریم نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں گاڑیوں کی آمنے سامنے کی ٹکر اتنی شدید تھی کہ متاثرین موقع پر ہی دم توڑ گئے۔

انہوں نے کہا کہ ’آپس میں ٹکرائے دونوں کمرشیل گاڑیوں میں مسافروں کو لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حادثہ اس وقت ہوا جب مخالف سمت سے آنے والی ایک گاڑی اچانک گھوم گئی‘۔

یو این آئی