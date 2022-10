حیدرآباد: بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی نے اب فلمی دنیا میں قدم رکھنے کا اعلان کردیا ہے۔ لیکن ماہی نے فلم انڈسٹری میں بطور اداکار نہیں بلکہ اپنے مداحوں کو بہترین فلمیں دینے کے لیے اپنا پروڈکشن ہاؤس 'دھونی انٹرٹینمنٹ' Dhoni Entertainment لانچ کیا ہے۔ فی الحال دھونی کے پروڈکشن ہاؤس میں جنوبی فلمیں (تیلگو، تامل اور ملیالم) ہی بنیں گی۔ پروڈکشن ہاؤس نے 'Ror of the Lion' اور 'The Hidden Hindu' جیسے پروجیکٹس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔

دھونی کے پروڈکشن ہاؤس میں ان کی اہلیہ ساکشی کا بھی شیئر ہے۔ ابھی پروڈکشن ہاؤس 'دھونی انٹرٹینمنٹ' چھوٹے پیمانے پر شروع کیا گیا ہے۔اس میں بننے والی فلم 'رور آف دی لائین' آئی پی ایل کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے بارے میں ہے، جس میں دو سال کی پابندی کے بعد ان کی واپسی کی کہانی نظر آئے گی۔ فلم 'دی ہڈن ہندو' کی کہانی اکشت گپتا نے لکھی ہے جو کہ ایک افسانوی تھرلر فلم ہے۔

قابل ذکر ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان دھونی نے سال 2020 میں یوم آزادی کے موقع پر تمام طرز کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا لیکن وہ اب بھی آئی پی ایل کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے لیے کھیلتے ہیں۔

