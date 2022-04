بالی ووڈ کے مشہور اداکار سشانت سنگھ راجپوت کو اس دنیا کو الوداع کہے ہوئے تقریبا دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 14 جون 2020 کو اداکار کی بے وقت موت سے ان کے ہزاروں لاکھوں مداحوں کو بے انتہا درد و تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ سشانت کے مداح آج بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم پر اپنے پسندیدہ اداکار کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں سشانت سنگھ راجپوت معاملے میں ایک آر ٹی آئی ( اطلاعات حاصل کرنے کا حق) داخل کی گئی تھی ، جس کے جواب میں سی بی آئی نے اس معاملے میں کوئی بھی جانکاری شیئر کرنے سے انکار کردیا ہے۔ Sushant Singh Rajput Case

سشانت سنگھ راجپوت کی موت نے پورے ملک میں ایک ہنگامہ کا ماحول برپا کردیا تھا۔ سشانت کے والد کے کے سنگھ نے اپنے بیٹے کی موت کا الزام اداکار کی گرل فرینڈ رہ چکی ریا چکرورتی اور ان کے خاندان پر عائد کیا تھا اور ان کے خلاف پٹنہ پولیس میں شکایت بھی درج کرائی تھی۔ جس کے بعد سی بی آئی کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس معاملے میں منشیات سے متعلق باتیں سامنے آنے سے نارکوٹکس کنٹرول بیورو اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ بھی اس کیس کی چھان بین میں لگ گئی۔ اب تقریبا دو سال بعد سشانت ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ RTI on Sushant Singh Rajput Case

دراصل حال ہی میں ایک آر ٹی آئی کے جواب میں سی بی آئی نے اداکار کی موت معاملے سے متعلق کسی بھی قسم کی جانکاری شیئر کرنے سے انکار کردیا ہے۔ سی بی آئی نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ ' تفیش کا عمل جاری ہے، اس معاملے میں پیش رفت کے بارے میں معلومات شیئر کرنے سے تفیش کے عمل میں روکاوٹ پیدا ہوسکتی ہے۔ لہذا اس حوالے سے کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کی جاسکتی ہے'۔ حالانکہ سی بی آئی کے اس جواب سے اس بات کا انکشاف ہوگیا ہے کہ معاملے کی تفتیش ابھی بھی جاری ہے۔ CBI Says Information Can not be Provided on Sushant Cast

واضح رہے کہ سشانت کے مداح آج بھی ٹوئٹر پر سشانت کے لیے مہم چلاتے رہتے ہیں۔ سشانت کے اہل خانہ بھی مسلسل اداکار کے لیے انصاف کا مطالبہ کرچکے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی خاص پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔

