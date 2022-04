بالی ووڈ کے سپر ہیرو ریتک روشن اپنی سابق اہلیہ سوزین خان کے ساتھ پارٹی کرتے نظر آئے۔ گوا میں ہورہی اس پارٹی میں ریتک روشن نے صبا آزاد کی شرکت کی۔ صبا آزاد وہی ہیں جن کے ساتھ ریتک کے رشتے کی خبریں آج کل میڈیا اور بالی ووڈ میں زیر بحث ہے۔ اس پارٹی میں جہاں ریتک اپنی گرل فرینڈ صبا آزاد کے ساتھ پہنچے تھے وہیں سوزین خان اپنے بوائے فرینڈ ارسلان گونی کے ساتھ پہنچیں تھی۔ اب ان سب کی ایک ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ Hrithik Roshan Partied in Goa with his Ex Wife

ان سب کو گوا میں ایک پارٹی میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل ریتک اور صبا کو ممبئی ایئرپورٹ پر بھی دیکھا گیا تھا۔ دراصل یہ جوڑا گوا سے واپس آیا تھا۔ بالی ووڈ اسٹارز کی ذاتی زندگی میں دلچسپی رکھنے والے مداحوں کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ ریتک، صبا، سوزین خان اور ارسلان گونی گوا میں ایک پارٹی میں ایک ساتھ نظر آئے۔ Hrithik Roshan and Girlfriend Saba Azad in Goa

اس پارٹی میں ریتک روشن کی سابقہ ​​بیوی سوزین اپنے بوائے فرینڈ ارسلان گونی کے ساتھ پہنچیں تھی۔ وہیں ریتک، صبا کے ساتھ گوا پہنچے تھے۔ اس سے قبل پوجا بیدی کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں سے ایک تصویر میں وہ ریتک اور صبا کے ساتھ نظر آرہی ہیں اور دوسرے فریم میں وہ سوزین اور ارسلان کے ساتھ نظر آرہی ہیں۔ تاہم اب مداح ان چاروں کی تصویر ایک فریم میں دیکھ کر حیران نظر آرہے ہیں۔

پوجا بیدی نے ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ کل رات پارٹی میں تھیں۔ یہ تمام تصاویر گوا کی ایک پارٹی کی ہیں۔ اس تصویر میں ریتک روشن کے بہنوئی اور اداکار زید خان، ہدایت کار ابھیشیک کپور، فرح خان علی اور دیگر کئی مشہور شخصیات بھی موجود تھیں۔

ان تصاویر سے ثابت ہوتا ہے کہ ریتک اور سوزین اب اپنی نئی زندگی میں خوش ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہے۔

ریتک روشن کے کام کی بات کریں تو وہ تمل فلم 'وکرم ویدھا' کی ہندی ریمیک فلم میں نظر آنے والے ہیں، جس میں ویدھا کا کردار ادا کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہدایت کار سدھارتھ آنند کی فلم فائٹر میں دیپیکا پڈوکون کے ساتھ پہلی بار نظر آئیں گے۔

