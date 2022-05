مالدہ، مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال کے مالدہ ضلع کے ہریش چندر پور کے ایک نمبر بلاک کے مہانند پور گرام پنچایت کے مہانند گاؤں میں نشے کے عادی بھتیجے نے اپنے ہی چچا کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ The nephew, addicted to drugs, beat his uncle to death۔ سرعام قتل کے اس واقعے کے بعد ہورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی. پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھیجنے کا انتظام کیا۔ Nephew Beat his Uncle to Death

ذرائع کے مطابق راشن ڈیلر ظہیر احمد کا بیٹا شکیل احمد براؤن شوگر کا عادی تھا. وہ اکثر و بیشتر اپنے والد کے کیس باکس سے نقد چرایا کرتا تھا۔ اس کے چچا محمد تاج الدین نے شکیل کو کیس باکس سے نقد رقم چوری کرتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کی زبردست پٹائی کر دی تھی۔ شکیل اپنی پٹائی کا بدلہ لینے کے ارادے سے الٹے چچا پر بانس سے حملہ کیا اور پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔

پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے لیکن مجرم فرار ہے اس کی تلاش جاری ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ہریش چندر پور اور اس کے اطراف کے گاؤں کے نوجوان نشے کے عادی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو نشے کی لت سے نجات دلانے کے لئے کئی سماجی ادارے سرگرم ہیں لیکن نشے کی لت کو پورا کرنے کے لئے قتل کا یہ پہلا واقعہ ہے۔