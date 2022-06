نوئیڈا: اتر پردیش نوئیڈا کے بسہڑا میں اخلاق قتل کیس میں پیر کو بھی نہیں ہو سکی اخلاق قتل کیس کی سنوائی، عدالت نے قتل کیس کی اگلی سنوائی چار جولائی کو مقرر کی ہے۔ قبل ازیں گزشتہ منگل کو عدالت میں پہلی گواہی ہوئی تاہم گواہی مکمل نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ سے بدھ کو شائستہ پولیس سیکورٹی کے درمیان دوبارہ عدالت پہنچی۔ اس کے بعد وکیل دفاع نے عدالت سے وقت مانگا تھا۔ عدالت نے جمعہ کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تاہم شائستہ کو اس دن بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ جس کے بعد پیر کی تاریخ تھی۔ Shaista Could Not Testify Even Today

خبر میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈووکیٹ یوسف سیفی کے مطابق پیر کو بھارت بند کے اعلان کی وجہ سے پولیس کی مناسب نفری کی کمی کی وجہ سے شائستہ کو سیکورٹی کے پیش نظر عدالت میں پیش نہیں کیا جاسکا۔ جس کی وجہ سے عدالت نے اب 4 جولائی کی تاریخ The next hearing is July 4 مقرر کی ہے۔

