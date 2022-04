ادھم پور میں زمین کے تنازع پر پانچ لوگوں نے ایک خاتون کو مارا پیٹا، اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ جمعہ کو شہر سے ملحقہ کاوا علاقے میں زمین کے تنازعہ پر پانچ افراد نے خاتون کی پٹائی کر کے اسے کچے کے گھر میں ڈال دیا۔ آگ لگنے سے گھر میں رکھا بیشتر سامان جل گیا۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ نے آگ بجھانے کی کوشش کی۔ لیکن، گاڑی ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکی، اس لیے کارکن کام نہیں کر سکے، آشا کے ملازم سدرشن دیوی نے بتایا کہ گھر تک پہنچنے کے راستے کو لے کر گڈی نامی شخص سے ان کا کافی عرصے سے جھگڑا چل رہا ہے۔ گڈی نے برسوں سے گھاس چرانے کے لیے سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب وہ انہیں گھر جانے کا راستہ نہیں دے رہا۔ وہ سڑک پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جمعہ کی دوپہر جب وہ گھر آرہی تھی تو اس نے گڈی کو تین مزدوروں کے ساتھ پارمی کے ایک شخص کے ساتھ راستہ روکتے ہوئے دیکھا۔ The house was set on fire due to a land dispute

جب سدرشن نے احتجاج کیا تو گڈی نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔اس کی بری طرح پٹائی کرنے کے بعد پانچوں افراد نے سدرشن کے گھر جا کر آگ لگا دی اور فرار ہو گئے۔ سدرشن نے بتایا کہ چیخ و پکار کی آواز سن کر آس پاس کے کچھ لوگ موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کوشش کی۔ اس نے فائر بریگیڈ کو بھی اطلاع دی۔ تاہم، کارکن کام نہیں کر سکے کیونکہ گھر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہر کوئی گھر سے کچھ نہ کچھ سامان نکالنے میں کامیاب ہوگیا۔ تاہم، زیادہ تر چیزیں اندر سے جل چکی تھی۔ خاتون نے بتایا کہ گڈی اسے برسوں سے ہراساں کر رہا تھا۔ وہ کئی بار مار بھی چکا ہے۔

اس بارے میں پولیس کو شکایت بھی کی گئی ہے لیکن آج تک اس سلسلے میں کوئی سخت کارروائی نہیں کی گئی۔پنچ پورن چند نے واقعہ کے بارے میں بتایا کہ جب خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی تو وہ بھی اس کے رونے کی آواز سن کر موقع پر پہنچ گئے۔ پنچ نے بتایا کہ اس نے کل پانچ لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے۔ عورت کو مارنا اور گھر کو آگ لگانا بہت غلط ہے۔ پنچ نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مفرور لوگوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔