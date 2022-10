جموں سرینگر قومی شاہراہ کے رام بن کے نزدیک میہاڑ کے مقام پر ایک سڑک حادثہ میں کمسن بچی کی موت ہوگئی ہے، جب کہ بچی کے والد زخمی ہوگئے ہیں۔ Minor Girl crushed to death by speedy truck in Ramban

حادثہ

پولیس کے مطابق یہ حادثہ کل سہ پہر اس وقت پیش آیا جب چندر کوٹ سے رام بن کی طرف آرہی ایک اسکوٹی کو رام بن کے نزدیک کرول کے مقام پر ایک ٹرک نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں اسکوٹی پر سوار 5 سالہ کم سن بچی ماں کی گود سے گِر کر گاڑی کے زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگئی، جب کہ بچی کے والد زخی ہوگئے۔ حادثہ کے فوراً بعد مقامی باشندے اور پولیس اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمی بچی کو ضلع ہسپتال رام بن پہنچایا گیا۔

مزید پڑھیں:Bus Accident in Udhampur ادھم پور بس حادثے میں ایک شخص کی موت، درجنوں افراد زخمی

ہلاک شدہ بچی کی شناخت انورادھا منہاس دختر سنیل منہاس ساکنہ گگوان چندر کوٹ عمر 5 سال کے طور ہوئی ہے۔ بچی کے والد ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس معاملہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔