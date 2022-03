سرینگر: سی پی آئی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری نے کہا ہے کہ جس طریقے سے بی جے پی حکومت ملک اور آئین کو چلا رہی ہے اس سے سیکولر اور جمہوری نظام کی ساخت ختم ہوتی جارہی ہے اور آئین کو بچانے کے لیے سیکولر فورسز کا اتحاد وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔Yechury Seeks Unity of Secular Forces

آئین کے تحفظ کے لیے سیکولر فورسز کا اتحاد وقت کی ضرورت، سیتارام یچوری

سرینگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیتارام یچوری نے کہا کہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہت سنگین ہے اور آئے روز ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا جارہا ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔Sitaram Yechury press conference in srinagarانہوں نے کہا کہ کشمیر فائلز پر اگر وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سچائی کو کبھی چھپانے کو کوشش نہیں کرنی چاہیے تو پھر گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام پر بنی فلم پرزانیہ پر اس وقت کی بھجپا حکومت نے پابندی کیوں عائد کی تھی۔انہوں نے کہا مرکزی سرکار وہی سچ دکھارہی ہے جو یکطرفہ ہے اور ان کی سوچ کے موافق ہے۔Yechury on The Kashmir Files

کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سینیئر رہنما سیتارام یچوری نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی بعد جموں وکشمیر میں صورتحال ابتر ہوگئی ہے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ سپریم کوٹ بھی اس معاملے میں داخل کی گئی عرضیوں پر فوری سماعت نہیں کر رہا ہے۔Yechury on Article 370 Revocation انہوں نے کہا کہ جب تک سپرم کوٹ اس معاملے پر سماعت کرے گی،تب تک بی جے پی حکومت نے تمام قوانین بدل دیے ہوں گئے اور وہ تمام پالیسیاں لاگو کی ہوں گی جو ان کی سوچ اور پارٹی کے منشور کے موافق ہوں گی۔