وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے دہرمونہ گاؤں کے مقامی لوگوں نے کینڑل مارچ Candle March in Budgam کرتے ہوئے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔Tribute to CDS General Bipin Rawat In Budgam۔ اس موقع پر لوگوں نے ہاتھوں میں موبتیاں اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔



مقامی لوگوں نے ہلاک شدہ جنرل کو ملک کا ہیرو مانتے ہوئے ان کو سراہا۔لوگوں کے مطابق جنرل بپن راوت نے ملک کے لیے بے لوث خدمات انجام دی ہے جس کے لیے قوم ان کی کی خدمات کو عمر بھر یاد رکھا گا۔

واضح رہے کہ تمل ناڈو کے کُنور میں ویلنگٹن آرمی سینٹر کے قریب انڈین آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار Chopper Crash ہوگیا جس میں بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت CDS Gen Bipin Rawat اور ان کی اہلیہ سمیت 13 افراد ہلاک ہوگئے۔

سی ڈی ایس بپن راوت CDS Bipin Rawat کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بھارتی فوج کی خدمت میں گزرا۔ وہ بلندی پر جنگ لڑنے کے ماہر تھے۔ جنرل بپن راوت اب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کے کارنامے اور حصولیابیاں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہیں گی۔

بپن راوت کی پیدائش 16 مارچ 1958 کو پوڑی، اتراکھنڈ میں ایک گڑھوالی راجپوت خاندان میں ہوئی تھی۔ بپن راوت نے 1978 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ بپن راوت نے 2011 میں چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی سے ملٹری میڈیا اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

بپن راوت نے 01 ستمبر 2016 کو فوج کے نائب سربراہ کا عہدہ سنبھالا اور 31 دسمبر 2016 کو انہیں بھارتی فوج کے 26 ویں سربراہ کی ذمہ داری ملی۔ وہیں، 30 دسمبر 2019 کو وہ بھارت کے پہلے سی ڈی ایس مقرر ہوئے۔ بپن راوت نے 01 جنوری 2020 کو سی ڈی ایس کا چارج سنبھالا۔