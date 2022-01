عالمی وبا کورونا وائرس global epidemic of coronavirus کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر جموں و کشمیر انتظامیہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ پورے خطے میں ویک اینڈ کے دوران غیر ضروری نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔ Total ban on unnecessary movement during weekends in Jammu and Kashmir

ریاستی انتظامی کمیٹی نے ایک آرڈر میں اعلان کیا ہے کہ پورے جموں و کشمیر میں ویک اینڈ کے دوران غیر ضروری نقل و حرکت پر مکمل پابندی رہے گی۔

اس کے مزید کہا گیا ہے کہ "اس کے مزید تمام اضلاع میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک رات کا کرفیو نافذ رہے گا اور جس دوران غیر ضروری نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔"