جموں و کشمیر کے چار سابق وزرائے اعلیٰ کی حفاظت کا احاطہ سرینگر میں ان کی نقل و حرکت کے دوران سکیورٹی کی تعیناتی کو کالعدم کرنے کے فیصلے کے ساتھ مزید کم کر دیا گیا ہے۔ No Jammer and Ambulance For Former J&K CMs in Srinagar

گزشتہ ہفتے تجربہ کار سیاست دان اور لوک سبھا کے رکن فاروق عبداللہ کو سرینگر کے مرکز میں واقع مقبول حضرت بل درگاہ اور دسگیر صاب میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا گیا لیکن وہاں کوئی ایمبولینس یا جیمر نظر نہیں آیا۔ جیمر سگنل کو روکنے کا کام کرتا ہے۔ No Jammer and Ambulance Facilities For Former J&K CMs

اس حوالے سے بات کرتے ہوئے افسران کا کہنا تھا کہ "سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، غلام نبی آزاد، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی دیگر اضلاع میں نقل و حرکت کے دوران جیمرز اور ایمبولینسیں تعینات رہیں گی تاہم شہر میں نہیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ "یہ فیصلہ اسپیشل سیکیورٹی گروپ کو کم کرنے کے حالیہ فیصلے کے تناظر میں لیا گیا ہے۔ ایس ایس جی کو سابقہ ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی کے وزرائے اعلیٰ کے تحفظ کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ اب ان کی حفاظت جموں و کشمیر پولیس اور دیگر نیم فوجی دستوں کی ہے۔'

تاہم، فاروق عبداللہ اور آزاد کو نیشنل سیکیورٹی گارڈ کور فراہم کیا جاتا رہے گا، جن کے اہلکار بلیک کیٹ کمانڈوز کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کو زیڈ پلس سکیورٹی کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ وہیں عمر عبداللہ اور محبوبہ کو بھی جموں و کشمیر میں زیڈ پلس سیکیورٹی کور حاصل ہے لیکن امکان ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے باہر سیکیورٹی میں کمی ہوگی۔

قابل ذکر ہے کہ یہ پیش رفت تب ہوئی ہے جب شہر سرینگر میں عسکری واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔