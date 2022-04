کشمیر رینج کے آئی جی پی وجے کُمار نے کہا کہ 'اس کا مقصد عسکریت پسندوں کو سافٹ ٹارگٹس پر حملہ کرنے سے روکنا ہے۔ پلوامہ میں غیر مقامی افراد اور شوپیاں کے گاؤں میں ایک کشمیری پنڈت پر حملے کے حالیہ واقعات میں ان کارروائیوں میں ملوث عسکریت پسندوں کی شناخت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترال انکاؤنٹر میں مارے گئے دو عسکریت پسند کھنموہ میں ایک سرپنچ سمیر احمد کے قتل کے علاوہ گرنیڈ پھینکنے سمیت دیگر حملوں میں ملوث تھے۔ وہ سرینگر میں سرگرم تھے اور حال ہی میں ترال منتقل ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جموں و کشمیر میں غیر مقامی مزدوروں پر حملہ کیا گیا تھا جس کے بعد سے سکیورٹی فورسز نے رات کے اوقات میں گشت کرنا شروع کیا ہے۔ Night Patrolling to Prevent Killings of Soft Targets in Kashmir

کشمیر رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار

واضح رہے کہ گزشتہ روز جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا تھا کہ جموں و کشمیر میں تین ماہ کے دوران 42 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے برس جموں و کشمیر میں 32 غیر ملکی عسکریت پسند مارے گئے ہیں جو کہ ایک بڑی تعداد ہیں۔DGP Dilbagh Singh On Militants Killed

غیر مقامی باشندوں پر ہونے والے حملوں کو وحشی حرکات قرار دیتے ہوئے پولیس سربراہ نے کہا کہ ان حرکات کے مرتکبین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔

غیر مقامی افراد پر حملوں کو روکنے کے لیے سکیورٹی فورسز کی گشت

ڈی جی پی نے مزید کہا تھا کہ غیر مقامی شہریوں پر حملوں کی ہر کسی نے مذمت کی ہے، یہ وحشیانہ حرکت ہے ہم پہچانتے ہیں کہ ان کا اشارہ کہاں ہے اور ان حرکات کے مرتکبین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اس مہینے میں اس طرح کے واقعات کی کشمیر کی سول سوسائٹی نے بھی مذمت کی ہے۔