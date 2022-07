مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ضلع بانہال کے تمام سرپنچ اور پنچوں کی جانب سے آج بلاک ڈولپمنٹ آفس میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا،اس میٹنگ میں تعمیراتی فور لائن بنانے والی کمپنی جو کہ جموں سرینگر قومی شاہراہ کا کا کام کر رہی ہے ان کمپنیوں میں مقامی نوجوانوں کو روزگار نہ دینے سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیاگیا۔

میٹنگ کا انعقاد

Meeting was held by panches and sarpanches to discuss various issues in Banihal

سرپنچوں اور پنچوں کا کہنا ہے کہ ہم مذکورہ کمپنی سے متعلق انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا تھا،تاہم انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی تھی کی 10دن کے اندر اس مسئلہ کو حل کیا جائے،تاہم ابھی تک صورتحال پرانے روش پر ہی برقرار ہے۔

سرپنچوں اور پنچوں نے مزید کہا کہ جو بھی کمپنی بانہال آتی ہے وہ بیرونی ریاستوں کے نوجوان ملازمت فراہم کرتی ہے،تاہم وہ کمپنیاں مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کردیتی ہیں۔سرپنچوں اور پنچوں نے ضلع انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ جلد سے جلد مقامی نوجوانوں کو کمپنیوں میں روزگار دیا جائے۔