جموں و کشمیر لیگل سروس اتھارٹی (ایل ایس اے) نے سرینگر تیزاب متاثرین کے حق میں مالی امداد کے طور پر تین لاکھ روپے واگزار کرنے کی منظوری دی ہے۔ LSA Accords Sanction for Release of Rs 3 Lakh for Srinagar Acid Victim



ایل ایس اے کے جاری کردہ حکم میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی (ڈی ایل ایس اے) کی طرف سے تجویز کردہ مالی امداد کے طور پر متاثرہ مالی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سرینگر کے حق میں 3 لاکھ روپے واگزار کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔



معاوضہ، آرڈر کے مطابق وکٹم کمپنسیشن اسکیم، 2019 کے تحت جاری کیا گیا ہے۔



یہ پیشرفت ایڈوکیٹ میر نوید گل، جسے تیزاب سے متاثرہ افرد کے لیے مفت قانونی امداد کے وکیل کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، نے ڈی ایل ایس اے کے سامنے ایک درخواست جمع کرائی جس میں متاثرہ کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔



اپنی درخواست میں گل کا کہنا تھا کہ "دفعہ، 357اے، 357بی اور 357سی میں متاثرہ معاوضہ اسکیم کے تحت معاوضہ کا حقدار ہے۔ لہٰذا درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تیزاب متاثرہ کے حق میں معاوضہ جاری کریں تاکہ متاثرہ کو جلد از جلد ضروری علاج مل سکے۔"



امسال 22 فروری کو پولیس نے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) سرینگر کی عدالت میں یکم فروری کو سرینگر میں ایک لڑکی پر تیزاب پھینکنے کے حالیہ معاملے میں دو افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ اس نے جے جے بی سرینگر کے سامنے معاملے میں نابالغ کے خلاف ایک الگ چالان بھی داخل کیا۔



پولیس نے انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 326-A (رضاکارانہ طور پر تیزاب پھینکنا) اور 120-B (مجرمانہ سازش) کے تحت دو معاملات پر ملزم کے لیے سزا کا مطالبہ کیا ہے۔